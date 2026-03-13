Европейски шампион готов да излезе от пенсия заради Желко Обрадович

Най-титулуваният треньор в историята на европейския баскетбол Желко Обрадович се озова в Любляна, където връчи плакет на Горан Драгич в знак на предаване на статута на посланик на Младежките спортни игри. По този повод легендарният словенски баскетболист използва възможността да благодари на Обрадович за участието му в Младежките спортни игри в Любляна, а след това посочи какво би го накарало да прекъсне оттеглянето си и да се върне на паркета.

"Ако някак си успеем да доведем Желко, най-великия за всички времена, в Олимпия... бих се върнал от пенсия", каза Горан Драгич за "Sport klub"

39-годишният гард окачи кецовете си на стената на 31 декември 2023 г., а през лятото на 2024 г. организира грандиозен прощален мач в Любляна.

По време на успешната си кариера Драгич игра 15 сезона в НБА, където носеше екипите на Финикс Сънс на два пъти, Хюстън Рокетс, Маями Хийт, Торонто Раптърс, Бруклин Нетс, Чикаго Булс и Милуоки Бъкс. В Европа, преди да замине за най-силното първенство в света, той игра за Слован от Любляна, Мурсия и Олимпия.



С националния отбор на Словения Драгич спечели злато на Евробаскет през 2017 г. и беше MVP на шампионата.

Що се отнася до Желко Обрадович, той е без работа от ноември миналата година, когато напусна Партизан, а много отбори биха искали да го видят на своята скамейка.



Преди да се завърне в белградския клуб, където започва кариерата си, Желко е работил като треньор във Фенербахче, Панатинайкос, Бенетон Тревизо, Реал и Ховентут Бадалона, а също така е бил селекционер на националните отбори на бивша Югославия и бивша Сърбия и Черна гора.

