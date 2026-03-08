Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски (Карлово)
  3. Мирослав Банчевски: Понякога не се получава

Мирослав Банчевски: Понякога не се получава

  • 8 март 2026 | 11:09
  • 225
  • 0
Мирослав Банчевски: Понякога не се получава

Вчера, Левски (Карлово) и гостуващия му Родопа (Смолян) завършиха 1:1. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира хикса пред клубния сайт.

Хикс в Карлово
Хикс в Карлово

„През първото полувреме не играхме нищо, честно казано, проспахме го. Второто се вдигнаха, изравнихме, но след това изпуснахме много положения. С Родопа правим само равенства от доста време насам. Има и такива мачове. Подценяване нямаше, но сякаш имаше умора в играчите, липсваше им свежест по крилата. Допуснахме и много индивидуални грешки. Имахме си положения до самия край, но понякога не се получава. Сега продължаваме напред. Отиваме в Ямбол следващата седмица. Там се играе футбол, те са добър отбор, а и теренът там е добър. Хубавото е, че няма контузени и наказани след днес“.

Снимка: levskikarlovo.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

  • 8 март 2026 | 10:59
  • 314
  • 0
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 5157
  • 2
Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

  • 8 март 2026 | 10:47
  • 538
  • 0
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 7599
  • 31
Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

  • 8 март 2026 | 10:41
  • 476
  • 0
Геша: Свършихме си работата

Геша: Свършихме си работата

  • 8 март 2026 | 10:34
  • 604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 7599
  • 31
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 5157
  • 2
11-те на Добруджа и Берое, гостите отново без българин

11-те на Добруджа и Берое, гостите отново без българин

  • 8 март 2026 | 11:45
  • 99
  • 0
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 42540
  • 56
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 22449
  • 20
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 6638
  • 1