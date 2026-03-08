Мирослав Банчевски: Понякога не се получава

Вчера, Левски (Карлово) и гостуващия му Родопа (Смолян) завършиха 1:1. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския тим, коментира хикса пред клубния сайт.

Хикс в Карлово

„През първото полувреме не играхме нищо, честно казано, проспахме го. Второто се вдигнаха, изравнихме, но след това изпуснахме много положения. С Родопа правим само равенства от доста време насам. Има и такива мачове. Подценяване нямаше, но сякаш имаше умора в играчите, липсваше им свежест по крилата. Допуснахме и много индивидуални грешки. Имахме си положения до самия край, но понякога не се получава. Сега продължаваме напред. Отиваме в Ямбол следващата седмица. Там се играе футбол, те са добър отбор, а и теренът там е добър. Хубавото е, че няма контузени и наказани след днес“.

Снимка: levskikarlovo.com