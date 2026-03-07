Две победи и едно поражение за българите в Counter-Strike

Днес българските представители в Counter-Strike сцената записаха две победи и една загуба, като участие в различни двубои взеха българите от Acend, Георги "Jorko" Митев и FOKIUS, както и Алекс "Rainwaker" Петров и Monte.

Acend триумфира срещу BET-M в полуфиналите на A1 Gaming League и се класира на финалите на турнира след победа с 2:1 (5-13, 13-4, 13-5).

Winning the bet 🔥 pic.twitter.com/zZwHhxUhkR — ACEND CLUB (@AcendClub) March 7, 2026

FOKUS на Георги "Jorko" Митев спечели с 2:0 (13-6, 16-13) в четвъртфиналите на Stake Ranked Episode 1.

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte пък допуснаха поражение от Legacy с 0:2 (10-13, 6-13) в двубой от втората фаза на ESL Pro League, с което записа загуба №2.

BAD DAY BAD DAY BAD DAY BAD DAY BAD DAY BAD DAY BAD DAY BAD DAY pic.twitter.com/rPKPvr8Jvh — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) March 7, 2026

Така Monte се нуждае от три поредни победи, като следващата среща на тима е срещу гранда FaZe.

Снимка: HLTV