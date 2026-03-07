Популярни
  Арда (Кърджали)
  2. Арда (Кърджали)
  Тунчев: Пропуските се превръщат в наша слабост

Тунчев: Пропуските се превръщат в наша слабост

  • 7 март 2026 | 19:44
  • 215
  • 0

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след загубата на своя тим от Ботев (Враца). “Небесносините” отстъпиха с 0:1 като гости.

Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия
Отменен гол и отменена дузпа не попречиха на Ботев (Враца) да бие Арда и да прекъсне лошата си серия

“Не успяхме да се противопоставим на агресията на Ботев (Враца). В началото на мача доста вяли бяхме, неорганизирани, позволихме им да създават ситуации. Отмененият гол не успя да ни събуди. Създадохме чисти положения, изпуснахме ги. През второто полувреме малко се окопитихме, изравнихме играта и допуснахме един нелеп гол, с който позволихме на Ботев да ни поведе. След това доста се изнервихме и нищо не се получи.

За съжаление пропуските се превръщат в наша слабост. Имахме 2-3-4 положения, не успяхме да вкараме. Когато не успяваш да вкараш и в дни като днешния, нищо не се получава и имаме проблем.

Не ми харесва това нещо. Втори мач подред получаваме червен картон. Не смятам, че сме толкова агресивни. Не съм гледал на Велковски картона, не мога да го коментирам. Имаше някои, които са пресилени”, заяви Тунчев.

