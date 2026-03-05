Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Алвеша: Всеки от отбора си свърши отлично работата

Алвеша: Всеки от отбора си свърши отлично работата

  • 5 март 2026 | 17:59
  • 227
  • 0

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров бе доволен от победата с 5:0 като гост на Локомотив (Пловдив). Специалистът е на мнение, че всеки от играчите му днес се е справил отлично със задачите си.

ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"
ЦСКА 1948 размаза безобразно слаб Локомотив на "Лаута"

“Изиграхме доста силен мач. Знаехме, че Локомотив играе на преходи и ги намалихме до минимум. Създадохме много ситуации и заслужено победихме. Всеки от нашия отбор си свърши работата по най-добрия начин. Знаехме, че трябва да отговорим на агресията на Локомотив и да спечелим първа и втора топка. Всяка една победа ни дава самочувствие. Надявам се за неделя да се възстановим и да намалим емоциите”, каза Александров.

