Алвеша: Всеки от отбора си свърши отлично работата

Наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров бе доволен от победата с 5:0 като гост на Локомотив (Пловдив). Специалистът е на мнение, че всеки от играчите му днес се е справил отлично със задачите си.

“Изиграхме доста силен мач. Знаехме, че Локомотив играе на преходи и ги намалихме до минимум. Създадохме много ситуации и заслужено победихме. Всеки от нашия отбор си свърши работата по най-добрия начин. Знаехме, че трябва да отговорим на агресията на Локомотив и да спечелим първа и втора топка. Всяка една победа ни дава самочувствие. Надявам се за неделя да се възстановим и да намалим емоциите”, каза Александров.