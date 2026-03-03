Брахими виси с картони

Мохамед Брахими започна като титуляр във всеки от първите 5 мача на ЦСКА от началото на годината, но съвсем скоро може да остане извън състава на Христо Янев за един двубой. Това ще се случи при следващия жълт картон, който получи.

Французинът с алжирски корени бе декориран за четвърти път през сезона при изненадващата загуба от Септември (0:2) в предишния кръг и при ново официално предупреждение ще бъде наказан за една среща.

Добрата новина за Христо Янев е, че той ще може да разчита на пълната си група от футболисти за домакинството на Ботев (Враца) утре от 18:30 часа.