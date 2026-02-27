Звезди елиминираха Дейвид "h4rn" Бенчев и CYBERSHOKE от турнир в Румъния

Популярни
  • 27 фев 2026 | 17:50
Отборът на CYBERSHOKE, част от който е българският играч Дейвид "h4rn" Бенчев, отпадна от турнира по Counter-Strike в Румъния - DracuLAN, след като записа поражение от 100 Thieves с 0: 2 (8-13, 11-13) в Lower Bracket полуфинала.

Това бе второ поражение за тима, който преди това бе надигран от HEROIC. Днес Бенчев и компания не съумяха да се справят на Ancient и Dust 2, а родният състезател записа K/D от 31-29 и 0.90 рейтинг. 100 Thieves пък показа силна игра с новите си попълнения - звездите rain и dev1ce.

По този начин CYBERSHOKE си тръгва от Румъния на 5/6-о място без дял от наградния фонд. Въпреки това Бенчев изигра страхтони двубои срещу aimclub и гранда ENCE.

