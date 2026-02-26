Популярни
Дейвид "h4rn" Бенчев се представи страхотно срещу ENCE

  • 26 фев 2026 | 17:19
  • 222
  • 0
Дейвид "h4rn" Бенчев се представи страхотно срещу ENCE

Отборът на CYBERSHOKE, част от който е българинът Дейвид "h4rn" Бенчев, надигра с 2:0 (13-9, 16-13) тима на ENCE в мач от Румънския LAN турнир по Counter-Strike - DraculaN. По-късно днес родният геймър и компания ще срещнат друг гранд - HEROIC, в битка за полуфиналите.

Двете карти, на които се изигра срещата, бяха Anubis и Dust 2. На втората карта Бенчев и съотборниците му изпитаха по-сериозни трудности, като се стигна и до продължения. Въпреки това именно h4rn бе най-успешен в сървърва с K/D от 38-25 и 1.33 рейтинг.

