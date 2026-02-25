Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
Lucid остава в Dplus след блестящо представяне срещу T1

  • 25 фев 2026 | 17:50
  • 214
  • 0
Състезателят по League of Legends - Чой "Lucid" Йон-хьок, поднови договора си с Dplus KIA и ще остане част от състава и през следващия сезон. Само преди дни отборът сътвори страхотен обрат срещу T1 в плейофите на LCK Cup, а именно Lucid спечели приза за MVP.

След победата от Dplus KIA ще продължат участието си в потока на загубилите в големия турнир на южнокорейския регион. В следващата си среща ще се изправят срещу тима на BNK FearX за място на финала и евентуален нов сблъсък с гранда Gen.G.

Снимка: Dplus KIA

