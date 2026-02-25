Lucid остава в Dplus след блестящо представяне срещу T1

Състезателят по League of Legends - Чой "Lucid" Йон-хьок, поднови договора си с Dplus KIA и ще остане част от състава и през следващия сезон. Само преди дни отборът сътвори страхотен обрат срещу T1 в плейофите на LCK Cup, а именно Lucid спечели приза за MVP.

𝐖𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐫𝐞-𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐝!



처음 피어난 곳에서, 더 눈부시게.



Lucid 최용혁 선수가 2027년에도 Dplus Kia와 함께합니다.

DK 챌린저스부터 번뜩이는 움직임으로 팀을 빛내준 우리의 정글러.

앞으로도 Lucid 선수가 Dplus Kia와 함께 써 내려갈 찬란한 기록들을 기대해… pic.twitter.com/01DgV8caAM — Dplus Kia (@DplusKia) February 25, 2026

След победата от Dplus KIA ще продължат участието си в потока на загубилите в големия турнир на южнокорейския регион. В следващата си среща ще се изправят срещу тима на BNK FearX за място на финала и евентуален нов сблъсък с гранда Gen.G.

Снимка: Dplus KIA