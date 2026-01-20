Популярни
Бленджини: С Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор

  • 20 яну 2026 | 12:23
  • 1355
  • 1

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини изгледа всички двубои от финалите на еfbet Купа на България 2026 в Самоков.

Той говори за бъдещето на държавния ни тим, след като неговият помощник Франческо Кадеду бе уволнен от Нефтохимик 2010 (Бургас) няколко дни преди началото на турнира.

“С Кадеду ще продължим да работим заедно в националния отбор. Така както и с всички, с които имах удоволствието да работя в националния тим и през минали сезон. Нещата са напълно различни с работата в клубните отбори. Всеки от моите асистенти си има ангажименти на клубно ниво, защото е важно за тях, за да са във форма. Кеки бе тук в Самоков с мен, за да гледаме заедно мачовете за Купата, които са много важни за нас като треньорски щаб. Да гледаме момчетата и да контролираме развитието им. По-специално на тези, които са част от широкия състав и тези, които ще повикаме и следващото лято”, заяви Джанлоренцо Бленджини в интервю за предаването “Зона Волей” по “Макс спорт 2.

