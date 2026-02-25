Министър Димитър Илиев се срещна с представители на Националния младежки форум

Популярни
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе среща с представители на Националния младежки форум. По време на срещата представителите от НМФ изразиха желание инициативата за реформа в Закона за младежта да продължи.

Разговорът се фокусира върху необходимостта от създаване на по-ефективна и съвременна законова рамка и синхронизирането ѝ с европейските стандарти, както и върху въвеждането на по-прецизни дефиниции, които да подобрят младежката политика и участието на младите хора в обществените процеси.

Двете страни се обединиха около необходимостта от продължаване на диалога между институциите и младежките организации с цел създаване на по-добри условия за развитие и реализация на младите хора в България.

В рамките на срещата министър Илиев обяви, че ще бъде стартирана процедура по сформиране на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта.

