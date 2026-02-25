За първи път в историята на българския спорт чужденец стана Треньор на годината на България. Престижното отличие заслужи селекционерът на националния ни отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини.
Всички победители в анкетата за треньор на годината в България:
1984 - Нешка Робева (художествена гимнастика)
1985 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)
1986 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)
1987 - Николай Петров (лека атлетика)
1988 - Чавдар Чендов (лека атлетика)
1989 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)
1990 - Иван Сеферинов (волейбол) 1991 - Михаил Таков (бокс)
1992 - Симеон Варчев (баскетбол)
1993 - Ангел Ангелов (бокс)
1994 - Димитър Пенев (футбол)
1995 - Димитър Пенев (футбол)
1996 - Ангел Ангелов (бокс)
1997 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)
1998 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)
1999 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)
2000 - Христо Марков (лека атлетика)
2001 - Иван Цонов (борба свободен стил)
2002 - Пламен Марков (футбол)
2003 - Пламен Марков (футбол)
2004 - Валери Григоров (спортна стрелба)
2005 - Братан Ценов (борба-класически стил)
2006 - Мартин Стоев (волейбол)
2007 - Мартин Стоев (волейбол)
2008 - Свилен Нейков (гребане)
2009 - Петър Лесов (бокс)
2010 - Симеон Щерев (борба)
2011 - Симеон Щерев (борба)
2012 - Михаил Таков (бокс)
2013 - Армен Назарян (борба)
2014 - Ина Ананиева (художествена гимнастика)
2015 - Пламен Константинов (волейбол)
2016 - Ина Ананиева (художествена гимнастика)
2017 - Весела Димитрова (художествена гимнастика)
2018 - Петър Касабов (борба)
2019 - Весела Димитрова (художествена гимнастика)
2020 - Петър Касабов (борба)
2021 - Петър Касабов (борба)
2022 - Весела Димитров (художествена гимнастика)
2023 - Николай Вакареев (плуване)
2024 - Антонина Зетова (волейбол)
2025 - Джанлоренцо Бленджини (волейбол)