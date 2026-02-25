Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Всички победители в анкетата за треньор на годината в България

Всички победители в анкетата за треньор на годината в България

  • 25 фев 2026 | 20:12
  • 196
  • 0

За първи път в историята на българския спорт чужденец стана Треньор на годината на България. Престижното отличие заслужи селекционерът на националния ни отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини.

Всички победители в анкетата за треньор на годината в България:

1984 - Нешка Робева (художествена гимнастика) 

1985 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)

 1986 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести) 

1987 - Николай Петров (лека атлетика) 

1988 - Чавдар Чендов (лека атлетика) 

1989 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)

 1990 - Иван Сеферинов (волейбол) 1991 - Михаил Таков (бокс)

 1992 - Симеон Варчев (баскетбол) 

1993 - Ангел Ангелов (бокс) 

1994 - Димитър Пенев (футбол) 

1995 - Димитър Пенев (футбол) 

1996 - Ангел Ангелов (бокс) 

1997 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести) 

1998 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести) 

1999 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести) 

2000 - Христо Марков (лека атлетика)

 2001 - Иван Цонов (борба свободен стил) 

2002 - Пламен Марков (футбол) 

2003 - Пламен Марков (футбол)

 2004 - Валери Григоров (спортна стрелба) 

2005 - Братан Ценов (борба-класически стил)

 2006 - Мартин Стоев (волейбол) 

2007 - Мартин Стоев (волейбол) 

2008 - Свилен Нейков (гребане)

 2009 - Петър Лесов (бокс)

2010 - Симеон Щерев (борба)

2011 - Симеон Щерев (борба)

2012 - Михаил Таков (бокс)

2013 - Армен Назарян (борба)

2014 - Ина Ананиева (художествена гимнастика)

2015 - Пламен Константинов (волейбол)

2016 - Ина Ананиева (художествена гимнастика)

2017 - Весела Димитрова (художествена гимнастика)

2018 - Петър Касабов (борба)

2019 - Весела Димитрова (художествена гимнастика)

2020 - Петър Касабов (борба)

2021 - Петър Касабов (борба)

2022 - Весела Димитров (художествена гимнастика)

2023 - Николай Вакареев (плуване)

2024 - Антонина Зетова (волейбол)

2025 - Джанлоренцо Бленджини (волейбол)

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 7440
  • 6
Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

  • 24 фев 2026 | 21:52
  • 1776
  • 0
Нефтохимик се справи чисто с Монтана

Нефтохимик се справи чисто с Монтана

  • 24 фев 2026 | 20:50
  • 1114
  • 0
Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

  • 24 фев 2026 | 19:50
  • 1003
  • 0
ЦСКА без затруднения срещу Черно море

ЦСКА без затруднения срещу Черно море

  • 24 фев 2026 | 19:39
  • 1848
  • 0
Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

  • 24 фев 2026 | 17:52
  • 8801
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 16775
  • 23
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 3658
  • 2
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 7065
  • 22
Съставът на Реал за реванша с Бенфика

Съставът на Реал за реванша с Бенфика

  • 25 фев 2026 | 20:41
  • 325
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 4877
  • 13
Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

  • 25 фев 2026 | 19:36
  • 2300
  • 0