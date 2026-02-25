Всички победители в анкетата за треньор на годината в България

За първи път в историята на българския спорт чужденец стана Треньор на годината на България. Престижното отличие заслужи селекционерът на националния ни отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини.

Всички победители в анкетата за треньор на годината в България:

1984 - Нешка Робева (художествена гимнастика)

1985 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)

1986 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)

1987 - Николай Петров (лека атлетика)

1988 - Чавдар Чендов (лека атлетика)

1989 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)

1990 - Иван Сеферинов (волейбол) 1991 - Михаил Таков (бокс)

1992 - Симеон Варчев (баскетбол)

1993 - Ангел Ангелов (бокс)

1994 - Димитър Пенев (футбол)

1995 - Димитър Пенев (футбол)

1996 - Ангел Ангелов (бокс)

1997 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)

1998 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)

1999 - Иван Абаджиев (вдигане на тежести)

2000 - Христо Марков (лека атлетика)

2001 - Иван Цонов (борба свободен стил)

2002 - Пламен Марков (футбол)

2003 - Пламен Марков (футбол)

2004 - Валери Григоров (спортна стрелба)

2005 - Братан Ценов (борба-класически стил)

2006 - Мартин Стоев (волейбол)

2007 - Мартин Стоев (волейбол)

2008 - Свилен Нейков (гребане)

2009 - Петър Лесов (бокс)

2010 - Симеон Щерев (борба)

2011 - Симеон Щерев (борба)

2012 - Михаил Таков (бокс)

2013 - Армен Назарян (борба)

2014 - Ина Ананиева (художествена гимнастика)

2015 - Пламен Константинов (волейбол)

2016 - Ина Ананиева (художествена гимнастика)

2017 - Весела Димитрова (художествена гимнастика)

2018 - Петър Касабов (борба)

2019 - Весела Димитрова (художествена гимнастика)

2020 - Петър Касабов (борба)

2021 - Петър Касабов (борба)

2022 - Весела Димитров (художествена гимнастика)

2023 - Николай Вакареев (плуване)

2024 - Антонина Зетова (волейбол)

2025 - Джанлоренцо Бленджини (волейбол)