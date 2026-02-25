Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
Локомотив Авиа се справи с Пирин в Разлог

  • 25 фев 2026 | 19:52
  • 257
  • 0

Отборът на Локомотив Авиа (Пловдив) се завърна към победите и записа нов успех в efbet Супер Волей. Играчите на Найден Найденов се справиха и се наложиха като гости на Пирин (Разлог) с 3:0 (25:23, 25:19, 25:23) в среща от междинния 18-и кръг на първенството, игран тази вечер пред около 350 зрители в зала "Септември".

Така пловдичани остават втори във временното класиране с 14 победи, 2 загуби и 40 точки. Пирин продължава да е на 7-а позиция със 7 победи, 10 загуби и 21 точки в актива си.

В редовния 19-и кръг Локомотив е домакин на Дея спорт (Бургас), докато разложани са гости на Славия. Мачовете са съответно в неделя (1 март) от 18,00 часа и в събота (28 февруари) от 17,00 часа.

Първият гейм започна с леко предимство на домакините от Пирин, които поведоха в резултата. Разликата дори набъбна до 3 точки при 12:9, но постепенно бе стопена и двата отбора продължиха точка за точка. След ас на Кирил Колев и контра на Жулиен Георгиев Локомотив дръпна с 23:21, след което успя да затвори гейма в своя полза при 25:23 след мощна атака на Кристиян Алексов.

Вторият гейм тръгна с голям аванс за разложани от 9:4. Локомотив, обаче, със серия от блокади и добра игра в защита, успя да изравни при 14:14. Пирин отново дръпна при 17:15, но в този момент на "сцената" се прояви младежкия национал Александър Николов, който с три блокади отказа домакините и без проблеми бе спечелен гейма след 25:19.

Третата част тръгна с леко предимство от две точки за Локомотив, но Пирин изравни при 11:11. След две блокади на Кирил Колев и Жулиен Георгиев разликата отново се възстанови - 16:14. Последва ново изравняване и мачът продължи точка за точка. Все пак, ас на Георгиев сложи край мача - 25:23 и 3:0 за пловдичани.

Най-полезни за Локомотив станаха Кристиян Алексов (1 блок, 2 аса, 65% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +5) и Жулиен Георгиев (2 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака - +12) с по 14 точки за победата.

От друга страна Мариян Наков (1 ас и 43% ефективност в атака - +4) и Костадин Гаджанов (1 блок, 2 аса и 77% ефективност в атака - +11) завършиха с по 13 точки за домакините от Пирин.

ПИРИН (РАЗЛОГ) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 0:3 (23:25, 19:25, 23:25)

ПИРИН: Любомир Агонцев 2, Мариян Наков 13, Константин Манолев 10, Златко Кьосев 7, Костадин Козелов 2, Костадин Гаджанов 13 - Дафин Коцаков-либеро (Александър Стоянов 3, Любомир Златов 1, Вилиан Хаджиев)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков 1, Жулиен Георгиев 14, Тодор Вълчев 11, Кристиян Алексов 14, Кирил Колев 12, Александър Николов 8 - Мартин Иванов-либеро

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

