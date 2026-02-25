Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  • 25 фев 2026 | 18:51
  • 129
  • 0
Димитър Димитров и Бусан със загуба №16 в Република Корея

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) допуснаха 16-а загуба за сезона в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му паднаха като гости на Уури Кард УуриУОН (Сеул) с 1:3 (20:26, 25:17, 24:26, 10:25) в 31-ата си среща от редовния сезон.

Димитър Димитров вече е реализирал 627 точки

По този начин Бусан е на 6-о място във временното класиране с 15 победи, 16 загуби и 45 точки, като запазва шансове да играе на плейофите. Следващият мач за Димитров и компания е домакинство на Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан). Двубоят е в неделя (1 март) от 07,00 часа българско време.

Димитър Димитров игра стабилно цял мач и приключи с 13 точки (2 блока и 1 ас) за Бусан.

