Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Кико Бленджини: Хубаво е да имаме добри очаквания за 2026 година

Кико Бленджини: Хубаво е да имаме добри очаквания за 2026 година

  • 25 фев 2026 | 18:19
  • 353
  • 0

54-годишният италиански специалист Джанлоренцо Бленджини изведе националния отбор на България за мъже до финал на Световното първенство по волейбол във Филипините, където отстъпихме с 1:3 на Италия.

“Много емоционално се чувствам да бъда тук тази вечер и да представя българския отбор. Давам една висока оценка за тази минала година. Знаем, че и тази година ще бъде много трудна! Колкото до надграждането, от самото начало на работата ми с българския отбор получаваме най-добрите условия, за да надгражда отбора ни. Имаме позиция да се рабати правилно с българските млади волейболисти”, заяви Кико Бленджини.

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg
Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

“Нещо прекрасно се случи в България. Не си мислех, че може да се получи толкова бързо. Бе много емоционално се получи и посрещането ни тук в България. Ние няма да го забравим. Тези емисии се случват в един момент без да си го очаквал”, добави италианецът преди церемонията за “Спортист на годината”.

“Хубаво е да имаме добри очаквания за 2026 година. Очаквам с нашите състезатели да върнем една частица от това, което получихме при нашето посрещане в София на зрители в София на Евроволей 2026. Надявам се да имаме повече поводи за радост”, категоричен бе Джанлоренцо Бленджини.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 6926
  • 6
Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

  • 24 фев 2026 | 21:52
  • 1743
  • 0
Нефтохимик се справи чисто с Монтана

Нефтохимик се справи чисто с Монтана

  • 24 фев 2026 | 20:50
  • 1102
  • 0
Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

  • 24 фев 2026 | 19:50
  • 1000
  • 0
ЦСКА без затруднения срещу Черно море

ЦСКА без затруднения срещу Черно море

  • 24 фев 2026 | 19:39
  • 1814
  • 0
Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

  • 24 фев 2026 | 17:52
  • 8697
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 18:29
  • 7310
  • 18
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 432
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 2189
  • 1
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 6926
  • 6
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 25995
  • 30
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 34838
  • 60