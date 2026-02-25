Кико Бленджини: Хубаво е да имаме добри очаквания за 2026 година

54-годишният италиански специалист Джанлоренцо Бленджини изведе националния отбор на България за мъже до финал на Световното първенство по волейбол във Филипините, където отстъпихме с 1:3 на Италия.

“Много емоционално се чувствам да бъда тук тази вечер и да представя българския отбор. Давам една висока оценка за тази минала година. Знаем, че и тази година ще бъде много трудна! Колкото до надграждането, от самото начало на работата ми с българския отбор получаваме най-добрите условия, за да надгражда отбора ни. Имаме позиция да се рабати правилно с българските млади волейболисти”, заяви Кико Бленджини.

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

“Нещо прекрасно се случи в България. Не си мислех, че може да се получи толкова бързо. Бе много емоционално се получи и посрещането ни тук в България. Ние няма да го забравим. Тези емисии се случват в един момент без да си го очаквал”, добави италианецът преди церемонията за “Спортист на годината”.

“Хубаво е да имаме добри очаквания за 2026 година. Очаквам с нашите състезатели да върнем една частица от това, което получихме при нашето посрещане в София на зрители в София на Евроволей 2026. Надявам се да имаме повече поводи за радост”, категоричен бе Джанлоренцо Бленджини.