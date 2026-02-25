Любо Ганев: Надявам се да повторим тези успехи и през 2026 година

Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев се надява 2026 година да е непо-малко успешна за родния волейбол от 2025-а.

“Направихме страхотни неща през 2025-а. Това започна с една политика от 2020-а година. Радвам се, че изкарахме хората на улицата. Толкова много хора, които аплодираха, а не викаха “Оставка”.

От 2026-а очаквам поне същите успехи като 2025-а, искаме да направим нещо повече от 2025-а. Интересът е огромен. Надявам се да повторим тези успехи”, сподели Ганев пред Sportal.bg при пристигането си за церемонията за “Спортист на годината”, която можете да следите на живо в нашата медия.

Снимки: Sportal.bg