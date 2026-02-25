Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Сьорлот влезе в историята на Атлетико Мадрид

Сьорлот влезе в историята на Атлетико Мадрид

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 816
  • 0

Нападателят Александър Сьорлот стана първият играч в историята на Атлетико Мадрид, отбелязал хеттрик в мач от елиминациите на Шампионската лига, според Opta.

30-годишният национал на Норвегия отбеляза три гола във втория мач от плейофите срещу Клуб Брюж (4:1).

Той стана и вторият играч в историята на Атлетико, отбелязал хеттрик в мач от Шампионската лига. Марио Манджукич направи това през ноември 2014 г. при победата с 4:0 срещу Олимпиакос в пети кръг от груповата фаза.

Първият мач между отборите завърши 3:3. Атлетико ще се изправи срещу Ливърпул или Тотнъм на осминафиналите.

Общо Сьорлот е изиграла 36 мача във всички състезания този сезон, отбелязвайки 15 гола и правейки 1 асистенция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

Челси и Уест Хам отнесоха глоби

  • 25 фев 2026 | 15:15
  • 523
  • 0
Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

Феновете на Торино сложиха тор на входа на тренировъчната база

  • 25 фев 2026 | 14:43
  • 680
  • 1
Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

Президентът на ФИФА изрази пълно доверие към Мексико месеци преди Мондиал 2026

  • 25 фев 2026 | 14:36
  • 722
  • 1
Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

Официално: Мбапе аут за сблъсъка тази вечер, може да пропусне няколко седмици

  • 25 фев 2026 | 14:24
  • 3596
  • 14
Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

Алегри обмисля бъдещето си начело на Милан

  • 25 фев 2026 | 13:47
  • 3616
  • 5
Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

Снуп Дог бе посрещнат като герой от феновете на Суонзи

  • 25 фев 2026 | 13:35
  • 1351
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 17:29
  • 4035
  • 9
Хьогмо и Бонман говорят в Будапеща - очаквайте на живо!

Хьогмо и Бонман говорят в Будапеща - очаквайте на живо!

  • 25 фев 2026 | 17:36
  • 105
  • 0
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 5417
  • 5
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 7964
  • 39
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 22463
  • 21
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 31348
  • 56