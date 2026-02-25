Сьорлот влезе в историята на Атлетико Мадрид

Нападателят Александър Сьорлот стана първият играч в историята на Атлетико Мадрид, отбелязал хеттрик в мач от елиминациите на Шампионската лига, според Opta.

30-годишният национал на Норвегия отбеляза три гола във втория мач от плейофите срещу Клуб Брюж (4:1).

Той стана и вторият играч в историята на Атлетико, отбелязал хеттрик в мач от Шампионската лига. Марио Манджукич направи това през ноември 2014 г. при победата с 4:0 срещу Олимпиакос в пети кръг от груповата фаза.

Първият мач между отборите завърши 3:3. Атлетико ще се изправи срещу Ливърпул или Тотнъм на осминафиналите.

Общо Сьорлот е изиграла 36 мача във всички състезания този сезон, отбелязвайки 15 гола и правейки 1 асистенция.