  Успешно начало за Калояна Налбантова в Мюлхайм

Успешно начало за Калояна Налбантова в Мюлхайм

  • 25 фев 2026 | 15:32
  • 380
  • 0
Успешно начало за Калояна Налбантова в Мюлхайм

Калояна Налбантова се класира за втория кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон World Tour Super 300"в германския град Мюлхайм.

Националката победи на старта Полина Бухрова (Украйна) с 21:13, 21:18 за 39 минути. Следващата й съперничка ще бъде шестата поставена Бусанан Онгбамрунгфан (Тайланд).

По-късно днес на двойки Калояна Налбантова и Христомира Поповска ще спорят с номер 5 в схемата Кахо Осава и Маи Танабе (Япония).

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев загубиха от осмите поставени Мадс Вестергорд и Кристин Буш (Дания) с 16:21, 12:21.

Вчера поставените под номер 1 в схемата на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоева се наложиха над Франческа Корбът и Джени Гай (САЩ) с 21:18, 21:15 за 42 минути.

