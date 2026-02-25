Пловдив даде силен старт на сезона на републиканските първенства на НФБ за 2026

На 21 и 22 февруари в гр. Пловдив се проведе първият кръг от Републиканските първенства на Национална федерация по билярд (НФБ) за сезон 2026. Домакини бяха клубовете 9 Ball Kapana и 9 Ball Grand, които осигуриха отлични условия за провеждане на надпреварата в дисциплината 9-та топка.

Турнирът събра водещите състезатели в страната в А Група (Дивизия А) и Б Дивизия, като предложи високо спортно ниво, оспорвани срещи и сериозна конкуренция.

Класиране – А Група (Дивизия А)

1. Георги Георгиев – СК „Академията“, София

2. Радослав Милков – СК „Бо и Бо“, Петрич

3. Людмил Георгиев – СК „Академията“, София

3. Стилиян Кукучев – СК „КюБол“ , Габрово

Шампионът Георги Георгиев затвърди статута си на един от най-силния състезател в страната, демонстрирайки класа, постоянство и отлична тактическа игра. Финалните срещи преминаха при изключително високо напрежение, а конкуренцията между водещите клубове от София, Пловдив, Варна, Бургас, Петрич, Габрово и Ямбол ясно показа изравненото ниво в елита.

Страхотно представяне и за ветерана в спорта Радослав Милков, който ясно показа, че ще се бори за национален отбор през 2027 година.

Особено впечатляващо бе представянето на Деян Атанасов от Ямбол, който се утвърди като едно от ярките имена в турнира. Със своята увереност и силна игра той успя да се наложи над Даниел Малчев и Калин Върбанов – състезатели с национален опит. Атанасов даде сериозна заявка за развитие и се превръща в пример и мотивация за младите състезатели в А Група.

Класиране – Б Дивизия

1. Климент Велев – СК „КюБол“ , Габрово

2. Желязко Бахчеванов – СК „9 Ball“, Пловдив

3. Петър Ранчев – СК „Hot Shot“, Бургас

3. Вилиан Саламбашев – СК „9 Ball“, Пловдив

В Б Дивизия шампионската титла бе спечелена от Климент Велев, който показа стабилност, силна психика и последователна игра през целия турнир. С представянето си той заслужено застана на върха и направи сериозна заявка за бъдещо участие в по-горната дивизия.

На трето място се класира и Вилиан Саламбашев – юношески национал и част от програмата за развитие на младите таланти. Неговото отличие е доказателство за правилната посока в развитието на подрастващите състезатели и за потенциала на следващото поколение.

Национален отбор и международни перспективи

Силните изяви на водещите състезатели идват в ключов момент, тъй като част от тях предстои да представят България на Европейското първенство в Турция през следващия уикенд. Националния отбор ще бъде в състав от международния ни шампион Георги Георгиев, националния ни шампион за 2025 г. Даниел Малчев и балканския исполин Калин Върбанов.

Силен старт на сезон 2026

Първият кръг в Пловдив ясно показа, че сезон 2026 ще бъде изключително оспорван. Балансът между опитни състезатели и амбициозни млади таланти създава динамика, която обещава още по-интересни битки в следващите кръгове.

Българският билярд продължава да се развива устойчиво, а Републиканските първенства на НФБ затвърждават позицията си като най-значимата сцена за изява на родните състезатели.