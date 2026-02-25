Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Кристина Златева с престижно трето място на Световния турнир в Лас Вегас

Кристина Златева с престижно трето място на Световния турнир в Лас Вегас

  • 25 фев 2026 | 13:07
  • 400
  • 0
Кристина Златева с престижно трето място на Световния турнир в Лас Вегас

Състезателката от София Кристина Златева завърши на престижното трето място в Women’s Open – Las Vegas – част от сериите на Pro Billiard Series. Надпреварата се проведе в Westgate Las Vegas Resort and Casino и събра елита на световния женски билярд при общ награден фонд от 90 000 долара.

Състезателката на софийския клуб „Академията“ изигра общо седем мача по пътя към челното класиране, демонстрирайки стабилност, силна психика и високо игрово ниво. Единствените ѝ поражения в турнира бяха срещу многократните световни шампионки Чезка Сентено от Филипините и Хан Ю от Китай.

В състезанието участваха още едни от най-големите имена в света – Кели Фишер и Рита Чиу, което прави класирането на българката още по-значимо.

„Масите не бяха лесни за адаптация, но с всеки следващ мач се чувствах все по-удобно и по-уверена. В Лас Вегас имаме много фенове и винаги е приятно да играем тук!“, сподели Златева след силното си представяне.

 В момента българката заема 11-а позиция в световната ранглиста на World Pool-Billiard Association, като след поредицата си от челни класирания в последните три турнира се очаква сериозно изкачване в подреждането.

Силните резултати затвърждават мястото на Кристина Златева сред водещите състезателки на международната сцена и превръщат българското участие в световния женски билярд във все по-значим фактор.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на ЕП по фехтовка за младежи и девойки

Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на ЕП по фехтовка за младежи и девойки

  • 25 фев 2026 | 01:01
  • 738
  • 0
ОСК ЦСКА отличи най-добрите си състезатели за 2025 година

ОСК ЦСКА отличи най-добрите си състезатели за 2025 година

  • 24 фев 2026 | 22:33
  • 5719
  • 18
Две български победи на двойки в първия ден на турнира по бадминтон в Мюлхайм

Две български победи на двойки в първия ден на турнира по бадминтон в Мюлхайм

  • 24 фев 2026 | 20:23
  • 963
  • 0
Членове на УС: Българската федерация по вдигане на тежести е в сериозна управленска и финансова криза

Членове на УС: Българската федерация по вдигане на тежести е в сериозна управленска и финансова криза

  • 24 фев 2026 | 16:11
  • 1010
  • 0
Министър Димитър Илиев обсъди с младежи развитието на спорта

Министър Димитър Илиев обсъди с младежи развитието на спорта

  • 24 фев 2026 | 15:46
  • 1220
  • 0
12 български стрелци заминават за Европейското в Ереван

12 български стрелци заминават за Европейското в Ереван

  • 24 фев 2026 | 15:38
  • 871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Очаквайте на живо в 17:30 часа „Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 14:04
  • 606
  • 0
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 1220
  • 2
Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 545
  • 0
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 14273
  • 13
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 21785
  • 35
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 17110
  • 58