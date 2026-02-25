Кристина Златева с престижно трето място на Световния турнир в Лас Вегас

Състезателката от София Кристина Златева завърши на престижното трето място в Women’s Open – Las Vegas – част от сериите на Pro Billiard Series. Надпреварата се проведе в Westgate Las Vegas Resort and Casino и събра елита на световния женски билярд при общ награден фонд от 90 000 долара.

Състезателката на софийския клуб „Академията“ изигра общо седем мача по пътя към челното класиране, демонстрирайки стабилност, силна психика и високо игрово ниво. Единствените ѝ поражения в турнира бяха срещу многократните световни шампионки Чезка Сентено от Филипините и Хан Ю от Китай.

В състезанието участваха още едни от най-големите имена в света – Кели Фишер и Рита Чиу, което прави класирането на българката още по-значимо.

„Масите не бяха лесни за адаптация, но с всеки следващ мач се чувствах все по-удобно и по-уверена. В Лас Вегас имаме много фенове и винаги е приятно да играем тук!“, сподели Златева след силното си представяне.

В момента българката заема 11-а позиция в световната ранглиста на World Pool-Billiard Association, като след поредицата си от челни класирания в последните три турнира се очаква сериозно изкачване в подреждането.

Силните резултати затвърждават мястото на Кристина Златева сред водещите състезателки на международната сцена и превръщат българското участие в световния женски билярд във все по-значим фактор.