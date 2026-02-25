Популярни
Дончич за загубата от Меджик: Вината е моя

  25 фев 2026 | 14:44
  • 551
  • 0
Дончич за загубата от Меджик: Вината е моя

Физически сблъсък с Мориц Вагнер и поражение за Лос Анджелис Лейкърс от Орландо със 109:110 сътвориха разочароваща вечер за словенската суперзвезда Лука Дончич в НБА.

След като Вагнер бръкна в окото на Дончич, гардът-крило на Лейкърс беше принуден да напусне за кратко терена през първата четвърт. Той се завърна, за да запише 27-ия си „дабъл-дабъл“ за сезона.

Словенецът натрупа 22 точки, 9 борби и 15 асистенции, а неговият отбор пропиля двуцифрена преднина в последната четвърт и в крайна сметка загуби.

ЛеБрон Джеймс: Не бяхме достатъчно добри
ЛеБрон Джеймс: Не бяхме достатъчно добри

„Знам, че бях свободен накрая, но просто си мислех, че съм малко далеч. Опитвах се да дриблирам по-близо“, обясни Дончич за заключителните моменти на мача, когато избра да подаде към ЛеБрон Джеймс.

„Вероятно трябваше да взема топката и да се опитам да атакувам. Вината е моя“, добави той.

Снимки: Gettyimages

