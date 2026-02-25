Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЛеБрон Джеймс след загубата на Лейкърс от Орландо: Не бяхме достатъчно добри

  • 25 фев 2026 | 13:44
  • 290
  • 0
Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс пропусна последната стрелба за своя отбор при домакинската загуба от Орландо Меджик със 109:110 в НБА.

Лейкърс пропиляха двуцифрена преднина на два пъти в мача - 13 точки през първото полувреме и 12 през второто.

“Просто трябваше да се справим по-добре. Не бяхме достатъчно добри”, коментира Джеймс.

Сезонът в НБА е в най-интензивния си период, оставяйки малко време да се мисли за отминалите мачове.

“Наистина нямаш много време да мислиш. Играем през ден или имаме два поредни мача, така че да мислиш за нещо, което се е случило преди три седмици в тази лига - не можеш да го направиш”, добави ЛеБрон Джеймс по повод трудностите на ЛА Лейкърс като домакин този сезон.

С тази загуба тимът от Лос Анджелис вече има баланс от 34-23, слизайки на шесто място в Западната конференция.

Снимки: Gettyimages

