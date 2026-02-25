Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Индия

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Индия

  • 25 фев 2026 | 10:36

  • 25 фев 2026 | 10:36
  • 324
  • 1
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Индия

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Пуне (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, победиха със 7:6(5), 6:2 Лука Кастелнуово (Швейцария) и Уи-сун Парк (Република Корея). Срещата продължи 74 минути.

Първият сет не предложи нито един пробив, като при 5:4 Донски и Бантия изпуснаха три сетбола, а при 6:5 още един. Българинът и индиецът поведоха с 6:3 в тайбрека и го спечелиха със 7:5 точки. Във втората част Донски и Бантия поведоха с 4:0 и без проблеми стигнаха до победата с 6:2.

За място на полуфиналите Донски и Бантия ще се изправят срещу Петър Бар Бирюков (Русия) и Александър Бинда (Италия).

През миналата седмица Донски и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите „Чалънджър". Александър Донски има общо три спечелени „Чалънджър" титли при дуетите, а през тази седмица националът се изкачи до рекордното за него 109-о място в световната ранглиста при двойките.

