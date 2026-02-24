Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг на efbet Лига

  • 24 фев 2026 | 15:21
  • 1531
  • 2
Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС разгледа четири ситуации от изминалия кръг на efbet Лига в рубриката си “На фокус”. СК признава за едно грешно решение, като според тях има грешка и на главния съдия, и на ВАР-съдията. Става въпрос за спестен червен картон на Ангел Грънчов в двубоя на Спартак (Варна) срещу Локо (Пловдив). Според комисията бранителят е ударил противников състезател в лицето с лакът и е трябвало да бъде изгонен, но реферите на двубоя не виждат такова нещо.

Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта
Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

Коментирана е и ситуацията с дузпата на Левски срещу ЦСКА 1948, като според СК решението е правилно и наказателния удар е правилно отменен.

Ето кои ситуации са обсъдени от СК:

Незачетен гол за Черно море срещу Ботев Враца

Асен Чандъров отнема топката от Радослав Цонев чрез нарушение и организира контраатака, след което подава към Селсо Сидни, който вкарва. Фалът не е видян на терен от Валентин Железов и се стига до правилна намеса на Георги Кабаков от ВАР.

Червен картон за Добруджа срещу Монтана

Вашко Оливейра извършва нарушение срещу Филип Ежике. Играчът на Монтана стига първи до топката и е застъпен от бразилеца, който предотвратява чиста голова възможност. Първоначално съдията на терен Димитър Димитров не отсъжда нарушение, Драгомир Драганов на ВАР вижда явна и очевидна грешка, а решението правилно е променено - червен картон.

Спестен червен картон за Спартак Варна срещу Локомотив Пловдив

Ангел Грънчов удря с лакът в корема Лукас Риян. Главният съдия Геро Писков оценява ситуацията като пререкание с протнивников състезател, а не като проява на насилие. Волен Чинков на ВАР също не вижда проява на насилие. Решението е грешно. Грънчов трябва да получи червен картон.

Неотсъдена дузпа за Левски срещу ЦСКА 1948

Радослав Кирилов получава подаване в наказателното поле на „червените“, но е в засада. Радослав Гидженов оставя играта до финалната ѝ фаза и отсъжда дузпа за нарушение на №99, а Мирослав Иванов (асистент 1) вдига засада. Двамата спазват протокола, а ВАР разглежда и двете ситуации. Решението е правилно.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА проведе работна среща с НСА

ЦСКА проведе работна среща с НСА

  • 24 фев 2026 | 15:46
  • 532
  • 2
Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 24 фев 2026 | 15:02
  • 892
  • 0
Монтана оправя "нивата"

Монтана оправя "нивата"

  • 24 фев 2026 | 14:52
  • 978
  • 1
Доскорошен нападател на Спартак (Варна) ще играе в Косово

Доскорошен нападател на Спартак (Варна) ще играе в Косово

  • 24 фев 2026 | 14:49
  • 731
  • 0
Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 39747
  • 72
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 9993
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 6792
  • 22
Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 39747
  • 72
11-те на Янтра и Етър   

11-те на Янтра и Етър   

  • 24 фев 2026 | 16:50
  • 31
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 21061
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 9993
  • 4
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 3103
  • 2