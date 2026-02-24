Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия към БФС разгледа четири ситуации от изминалия кръг на efbet Лига в рубриката си “На фокус”. СК признава за едно грешно решение, като според тях има грешка и на главния съдия, и на ВАР-съдията. Става въпрос за спестен червен картон на Ангел Грънчов в двубоя на Спартак (Варна) срещу Локо (Пловдив). Според комисията бранителят е ударил противников състезател в лицето с лакът и е трябвало да бъде изгонен, но реферите на двубоя не виждат такова нещо.

Локомотив (Пд) не успя да пречупи десетима от Спартак (Вн) в калта

Коментирана е и ситуацията с дузпата на Левски срещу ЦСКА 1948, като според СК решението е правилно и наказателния удар е правилно отменен.

Ето кои ситуации са обсъдени от СК:

Незачетен гол за Черно море срещу Ботев Враца

Асен Чандъров отнема топката от Радослав Цонев чрез нарушение и организира контраатака, след което подава към Селсо Сидни, който вкарва. Фалът не е видян на терен от Валентин Железов и се стига до правилна намеса на Георги Кабаков от ВАР.

Червен картон за Добруджа срещу Монтана

Вашко Оливейра извършва нарушение срещу Филип Ежике. Играчът на Монтана стига първи до топката и е застъпен от бразилеца, който предотвратява чиста голова възможност. Първоначално съдията на терен Димитър Димитров не отсъжда нарушение, Драгомир Драганов на ВАР вижда явна и очевидна грешка, а решението правилно е променено - червен картон.

Спестен червен картон за Спартак Варна срещу Локомотив Пловдив

Ангел Грънчов удря с лакът в корема Лукас Риян. Главният съдия Геро Писков оценява ситуацията като пререкание с протнивников състезател, а не като проява на насилие. Волен Чинков на ВАР също не вижда проява на насилие. Решението е грешно. Грънчов трябва да получи червен картон.

Неотсъдена дузпа за Левски срещу ЦСКА 1948

Радослав Кирилов получава подаване в наказателното поле на „червените“, но е в засада. Радослав Гидженов оставя играта до финалната ѝ фаза и отсъжда дузпа за нарушение на №99, а Мирослав Иванов (асистент 1) вдига засада. Двамата спазват протокола, а ВАР разглежда и двете ситуации. Решението е правилно.