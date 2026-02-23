Aurora подсили състава си по Apex Legends

Мирон Effect Новиков официално премина в Aurora Gaming, където ще подсили Apex Legends състава на отбора. Трансферът бе осъществен след договорка с Alliance. Effect ще играе за Aurora в турнирите от Apex Legends Global Series Year 6, заедно с бившия световен шампион Hiarka и ojrein. Отборът търси по-добри резултати след разочароващото 24-то място на ALGS Year 5 Championship.

