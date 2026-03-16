NAVI се включва в битката за ESL Grand Slam

След като от Natus Vincere спечелиха 23-ото издание на ESL Pro League, отборът се включи в надпреварата за трофея от ESL Grand Slam. Така NAVI се присъединява към другите тимове, които се борят за наградата от 1 млн. долара, които са - Vitality, Spirit и FURIA.

За да спечели приза от Grand Slam, съставът трябва да триумфира в още три ESL турнира, включително един от големите шампионати в Кьолн или Краков.

В същото време Vitality е само на една победа от втората си титла в ESL Grand Slam и ще има три възможности да я спечели - на IEM Рио, IEM Атланта и IEM Кьолн.

Снимка: HLTV