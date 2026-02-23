Популярни
HOTU спечели турнира Roman Imperium Cup V

  • 23 фев 2026 | 16:32
  • 334
  • 0
Отборът на HOTU се изкачи до 21-о място в световното класиране по Counter-Strike - VRS, след като спечели турнира Roman Imperium Cup V в Португалия. Тимът надигра Gentle Mates с 2:1 (13-9, 0-13, 13-6) във финала и прибра първото място с награда от $5 929.

Големият герой за победителите бе 22-годишният Дмитрий "mizu" Кондратев, който записа впечатляващ 1.42 рейтинг за турнира, като в шест от деветте си карти надхвърли 1.58.

След силното си представяне отборът ще тества формата си срещу най-добрите по време на IEM Рио през април и остава в битката за класиране на Мейджъра в Кьолн.

В турнира участие взе и състава на Monte, към който се присъедини българинът Алекс "Rainwaker" Петров. Организацията обаче не съумя да достигне до заключителните срещи и финишира на 5/8-о място

Снимка: Roman Imperium Cup

