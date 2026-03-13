  Българите от Acend надхитриха класния Eternal Fire и ще играят плейофи в CCT

Българите от Acend надхитриха класния Eternal Fire и ще играят плейофи в CCT

  13 март 2026 | 21:56
Българите от Acend надхитриха класния Eternal Fire и ще играят плейофи в CCT

Българските играчи от Acend се класира на плейофите на CCT Season 3 Europe Series 18, след като победи класния съперник Eternal Fire с 2:1 (10-13, 13-6, 13-7) в решаващ мач от Swiss фазата на турнира.

Първата карта, на която се срещнаха двата тима, бе Dust 2, който "драконите" спечелиха след силно първо полувреме. След това обаче последваха силни Inferno и Ancient за "лъвовете", които съумяха да спечелят двубоя.

Целият отбор на Acend се справи блестящо в двубоя, като четири от петимата състезатели записаха над 40 елиминации.

