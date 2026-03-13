Българите от Acend надхитриха класния Eternal Fire и ще играят плейофи в CCT

Българските играчи от Acend се класира на плейофите на CCT Season 3 Europe Series 18, след като победи класния съперник Eternal Fire с 2:1 (10-13, 13-6, 13-7) в решаващ мач от Swiss фазата на турнира.

We defeat @eternalfiregg and advance straight to the CCT playoffs! Thanks for the support! pic.twitter.com/HkbYeP44VL — ACEND CLUB (@AcendClub) March 13, 2026

Първата карта, на която се срещнаха двата тима, бе Dust 2, който "драконите" спечелиха след силно първо полувреме. След това обаче последваха силни Inferno и Ancient за "лъвовете", които съумяха да спечелят двубоя.

Целият отбор на Acend се справи блестящо в двубоя, като четири от петимата състезатели записаха над 40 елиминации.