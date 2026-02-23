Gentle Mates спечели френското дерби и вдигна трофея от RLCS в Бостън

Популярни
  • 23 фев 2026 | 15:37
Френският отбор Gentle Mates спечели титлата от Мейджъра по Rocket League, който се проведе в Бостън, след като победи с 4:2 Team Vitality във финала. Gentle Mates завърши турнира без загуба в групите, а в плейофите елиминира NRG и Team Falcons, преди да стигне до трофея.

Отборът спечели $102 000 от наградния фонд, наброяващ 354 000 долара и ценни точки за класирането в Rocket League Championship Series. С този успех Gentle Mates излезе начело в европейската RLCS ранглиста за сезон 2026, а следващият голям турнир в календара е Мейджъра в Париж през май.

Снимка: Rocket League Esports

