  Sportal.bg
  eSports
Vitality не престана с успехите и тази година, след като надигра PARIVISION в Клуж-Напока

  • 22 фев 2026 | 22:23
  • 197
  • 0
Големият френски отбор Vitality за пореден път вдигна поредния голям трофей за годината, като "пчеличките" спечелиха титлата от турнира по Counter-Strike - PGL Клуж-Напока, след като надиграха с 3:0 (13-10, 13-4, 16-13) руския PARIVISION в румънския град.

Трите карти, на които се изигра срещата, бяха Overpass, Dust 2 и Inferno. "Жълто-черните" съумяха да доминират и на трите, като най-добре в турнира се справи Матьо "ZyWOo" Ербо, а днес Шахар "flameZ" Шушан бе на върха с K/D от 54-44 и 1.48 рейтинг.

С този успех Vitality прибра нови 225 000 долара от наградния фонд, а руснаците си тръгват със $100 000 от Румъния.

Снимка: PGL

