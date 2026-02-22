Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Клуж-Напока ще продължи да домакинства турнири на PGL

Клуж-Напока ще продължи да домакинства турнири на PGL

  • 22 фев 2026 | 15:25
  • 530
  • 0
Клуж-Напока ще продължи да домакинства турнири на PGL

Кметът на Клуж-Напока обяви, че градът ще бъде домакин на турнири на PGL и през 2027, 2028 и 2029 година, с което партньорството между двете страни се удължава до общо пет години след изданията през 2025 и 2026.

PGL Cluj-Napoca се утвърди като първия голям турнир за годината в календара на PGL, провеждайки се традиционно през февруари. По-късно днес пък PARIVISION и vitality ще се борят за трофея от големия шампионат.

в бъдеще плейофите също ще се играят пред публика в многофункционалната "BT Arena", както беше и в изданията през 2025 и 2026 година.

Снимка: PGL

Следвай ни:

Още от eSports

Българските играчи от Acend триумфираха на турнир в Осло

Българските играчи от Acend триумфираха на турнир в Осло

  • 21 фев 2026 | 23:28
  • 653
  • 0
Божидар "bzm" Богданов и Tundra с успех във втората фаза на DreamLeague

Божидар "bzm" Богданов и Tundra с успех във втората фаза на DreamLeague

  • 21 фев 2026 | 20:34
  • 696
  • 0
Българите от Acend се класираха на финал на турнир в Осло

Българите от Acend се класираха на финал на турнир в Осло

  • 21 фев 2026 | 19:10
  • 549
  • 0
Virtus.Pro върна в сървъра Николай "mir" Битюков

Virtus.Pro върна в сървъра Николай "mir" Битюков

  • 21 фев 2026 | 16:36
  • 1174
  • 0
Monte на Алекс "Rainwaker" Петров със силен ден в Roman Imperium Cup

Monte на Алекс "Rainwaker" Петров със силен ден в Roman Imperium Cup

  • 20 фев 2026 | 23:32
  • 639
  • 0
Gen.G залага на млад суперталант

Gen.G залага на млад суперталант

  • 20 фев 2026 | 17:43
  • 1026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Левски, Сангаре се завръща сред титулярите

11-те на ЦСКА 1948 и Левски, Сангаре се завръща сред титулярите

  • 22 фев 2026 | 15:33
  • 14104
  • 30
Няма го Салидо, няма ги и головете! Берое и Арда се занулиха в Стара Загора

Няма го Салидо, няма ги и головете! Берое и Арда се занулиха в Стара Загора

  • 22 фев 2026 | 15:20
  • 12456
  • 15
Нотингам Форест 0:0 Ливърпул, спасяване на Алисон

Нотингам Форест 0:0 Ливърпул, спасяване на Алисон

  • 22 фев 2026 | 14:55
  • 4838
  • 3
Финалът: Канада 1:1 САЩ! Мат Болди изведе американците напред

Финалът: Канада 1:1 САЩ! Мат Болди изведе американците напред

  • 22 фев 2026 | 16:31
  • 6097
  • 8
Левандовски се завръща сред 11-те на Барселона (съставите)

Левандовски се завръща сред 11-те на Барселона (съставите)

  • 22 фев 2026 | 16:16
  • 681
  • 3
Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

Последен ден на Игрите в Милано - Кортина 2026: шведски триумф в дебюта на 50 км при жените

  • 22 фев 2026 | 14:03
  • 14577
  • 2