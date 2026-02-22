Клуж-Напока ще продължи да домакинства турнири на PGL

Кметът на Клуж-Напока обяви, че градът ще бъде домакин на турнири на PGL и през 2027, 2028 и 2029 година, с което партньорството между двете страни се удължава до общо пет години след изданията през 2025 и 2026.

PGL Cluj-Napoca се утвърди като първия голям турнир за годината в календара на PGL, провеждайки се традиционно през февруари. По-късно днес пък PARIVISION и vitality ще се борят за трофея от големия шампионат.

в бъдеще плейофите също ще се играят пред публика в многофункционалната "BT Arena", както беше и в изданията през 2025 и 2026 година.

Снимка: PGL