Левски срази Локомотив Авиа и поведе в efbet Супер Волей

Шампионът Левски София постигна важна, но не и лесна победа над вицешампиона Локомотив Авия (Пловдив) с 3:1 (25:19, 27:29, 25:23, 25:23) в дербито на 17-ия кръг на efbet Супер Волей, който се игра пред 700 зрители в зала “Левски София”.

Шампионите излязоха на начело в класирането и направиха сериозна крачка към спечелване на първото място в редовния сезон.

Левски София е с 14 успеха и 40 точки, а Локомотив Авиа заема втора позиция с 13 победи и три точки по-малко от днешния си противник.

В първата част водения от треньора Николай Желязков контролираше изцяло събитията на полето и водеше в резултата с 13:7 и 20:12, за да вземат аванс при 25:19.

Вторият гейм премина равностойно, а пловдивчани изоставаха с 24:25 и 25:26, но спечелиха драматично след 29:27.

В третата част "черно-белите" имаха преднина от 10:5, но столичани изравниха до 13:13, след което спечелиха с 25:23. В последния гейм събитията на полето отново се развиваха точка за точка, но Левски победи с 25:23, приключвайки дербито след близо два часа игра.

Тодор Скримов бе избран за MVP.

Най-резултатен бе Тодор Скримов с 24 точки (5 аса, 1 блок).

Юлиан Вайзик се отчете със 17 точки (1 ас, 1 блокада).

За ЛокомотивЖулиен Георгиев бе над всички с 28 точки (6 аса, 1 блокада), със 17 точки (1 ас, 4 блокади) приключи Кристиян Алексов.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 3:1 (25:19, 27:29, 25:23, 25:23)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 4, Юлиан Вайзиг 17, Тодор Скримов 24, Гордан Люцканов 14, Светослав Гоцев 3, Лазар Бучков 13 - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Петьо Иванов, Димитър Добрев, Николай Николаев 2)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков 1, Жулиен Георгиев 28, Тодор Вълчев 8, Кристиан Алексов 17, Кирил Колев 6, Александър Николов 6 - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

Първенство на България по волейбол за мъже, срещи от 17-ия кръг:

Левски София - Локомотив Авиа 3:1 (25:19, 27:29, 25:23, 25:23)

от петък:

Черно море - Нефтохимик 2010 0:3 (13:25, 19:25, 19:25)

Славия - Дунав Русе 3:2 (23:25, 26:28, 28:26, 27:25, 15:13)

Берое - Пирин Разлог 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

Монтана - Дея спорт 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 18:25)

Следвай ни:

Снимки: Startphoto