Нимир Абдел-Азиз: Мони Николов може да e специален в следващите 20 години

Един от най-силните диагонали в световния волейбол – нидерландският национал Нимир Абдел-Азиз – даде изключително сериозна оценка на българския разпределител Симеон Николов. В изказване за Volleyball Masterclass той направи директен паралел между собственото си развитие като млад разпределител и профила на 19-годишния българин.

Много хора казват, че им напомня за мен, когато бях разпределител - висок, агресивен и винаги търсещ начин да атакува. По отношение на атаката сме доста сходни. Но що се отнася до разпределението, той може би дори и малко по-добър. Ако реши да премине на позицията на диагонал на разпределителя, мисля, че определено би могъл. Но от това, което виждам, той наистина се наслаждава на разпределението - дори повече от мен. Не съм сигурен дали ще смени позицията си. Ако се придържа към разпределението, има потенциал да се превърне в нещо наистина специално през следващите 20 години. Той е все още толкова млад!