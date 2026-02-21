Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нимир Абдел-Азиз: Мони Николов може да e специален в следващите 20 години

Нимир Абдел-Азиз: Мони Николов може да e специален в следващите 20 години

  • 21 фев 2026 | 20:41
  • 828
  • 0

Един от най-силните диагонали в световния волейбол – нидерландският национал Нимир Абдел-Азиз – даде изключително сериозна оценка на българския разпределител Симеон Николов. В изказване за Volleyball Masterclass той направи директен паралел между собственото си развитие като млад разпределител и профила на 19-годишния българин.

Много хора казват, че им напомня за мен, когато бях разпределител - висок, агресивен и винаги търсещ начин да атакува. По отношение на атаката сме доста сходни. Но що се отнася до разпределението, той може би дори и малко по-добър. Ако реши да премине на позицията на диагонал на разпределителя, мисля, че определено би могъл. Но от това, което виждам, той наистина се наслаждава на разпределението - дори повече от мен. Не съм сигурен дали ще смени позицията си. Ако се придържа към разпределението, има потенциал да се превърне в нещо наистина специално през следващите 20 години. Той е все още толкова млад!

