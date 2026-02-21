Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Българите от Acend се класираха на финал на турнир в Осло

Българите от Acend се класираха на финал на турнир в Осло

  • 21 фев 2026 | 19:10
  • 245
  • 0
Българите от Acend се класираха на финал на турнир в Осло

Българите от Acend се класираха на полуфиналите на провеждащия се в Осло турнир по Counter-Strike - Esplay De_Airport Masters 2026, след като победиха отбора на Phantom с 2:1 (13-4, 7-13, 13-11).

Воденият от Теодор "SPELLAN" Николов състав започна ударно и спечели Dust2, но загубиха Overpass след слабо първо полувреме. След това обаче българите успяха да осъществят обрат на Anicent и така да спечелят двубоя.

Най-силен за "лъвовете" бе Калин "KalubeR" Ерендицов с K/D от 47-38 и 1.29 рейтинг. На финала родните геймъри ще срещнат Metizport, а 19:00 часа.

Снимка: De_Airport_Masters

Следвай ни:

Още от eSports

Virtus.Pro върна в сървъра Николай "mir" Битюков

Virtus.Pro върна в сървъра Николай "mir" Битюков

  • 21 фев 2026 | 16:36
  • 853
  • 0
Monte на Алекс "Rainwaker" Петров със силен ден в Roman Imperium Cup

Monte на Алекс "Rainwaker" Петров със силен ден в Roman Imperium Cup

  • 20 фев 2026 | 23:32
  • 621
  • 0
Gen.G залага на млад суперталант

Gen.G залага на млад суперталант

  • 20 фев 2026 | 17:43
  • 1015
  • 0
Снайперист в Counter-Strike е получавал заплата от 45 хиляди долара

Снайперист в Counter-Strike е получавал заплата от 45 хиляди долара

  • 20 фев 2026 | 16:37
  • 1083
  • 0
Големият турнир CCT ще се провежда и в Южна Америка

Големият турнир CCT ще се провежда и в Южна Америка

  • 20 фев 2026 | 14:54
  • 796
  • 0
Легендата Йеспер "JW" Вексел подобри пореден рекорд в дългогодишната си кариера

Легендата Йеспер "JW" Вексел подобри пореден рекорд в дългогодишната си кариера

  • 20 фев 2026 | 12:14
  • 488
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 64222
  • 350
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 1804
  • 2
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 39908
  • 55
Осасуна 1:0 Реал Мадрид, гол от дузпа

Осасуна 1:0 Реал Мадрид, гол от дузпа

  • 21 фев 2026 | 19:30
  • 2554
  • 33
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 42269
  • 83
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 6631
  • 9