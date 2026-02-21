Българите от Acend се класираха на финал на турнир в Осло

Българите от Acend се класираха на полуфиналите на провеждащия се в Осло турнир по Counter-Strike - Esplay De_Airport Masters 2026, след като победиха отбора на Phantom с 2:1 (13-4, 7-13, 13-11).

Воденият от Теодор "SPELLAN" Николов състав започна ударно и спечели Dust2, но загубиха Overpass след слабо първо полувреме. След това обаче българите успяха да осъществят обрат на Anicent и така да спечелят двубоя.

Най-силен за "лъвовете" бе Калин "KalubeR" Ерендицов с K/D от 47-38 и 1.29 рейтинг. На финала родните геймъри ще срещнат Metizport, а 19:00 часа.

Снимка: De_Airport_Masters