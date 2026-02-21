Virtus.Pro върна в сървъра Николай "mir" Битюков

Отборът на Virtus.pro съобщи официално за завръщането на Николай "mir" Битюков в състава, като 30-годишният руснак ще поеме ролята на In-Game Leader.

mir is back to call the shots.



Nikolay returns to Virtus.рro as our IGL — a player who has already lifted trophies with VP at CCT S1 Online Finals #2, Roobet Cup 2023, and ESL Challenger Atlanta 2023.



Now he takes the lead as we begin a new chapter in CS2.



More announcements… pic.twitter.com/1ug2oYnuCc — Virtus.pro (@virtuspro) February 20, 2026

Той бе част от отбора в периода 2023–2024 г. Въпреки належащата нужда от промени, която настъпи при "мечоците", съставът все пак се обърна към играч, последно състезавал се през 2024 г.

Рокадите са първа стъпка от рестарта на Virtus.pro след катастрофалния старт на 2026 година, който доведе до отстраняването на Perfecto, FL1T и fame. След пет поредни загуби и срив до около 100-о място във VRS, клубът постави CS дивизията си в пауза и започна цялостно преструктуриране на състава.

Снимка: Virtus.Pro