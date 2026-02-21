Популярни
Virtus.Pro върна в сървъра Николай "mir" Битюков

Отборът на Virtus.pro съобщи официално за завръщането на Николай "mir" Битюков в състава, като 30-годишният руснак ще поеме ролята на In-Game Leader.

Той бе част от отбора в периода 2023–2024 г. Въпреки належащата нужда от промени, която настъпи при "мечоците", съставът все пак се обърна към играч, последно състезавал се през 2024 г.

Рокадите са първа стъпка от рестарта на Virtus.pro след катастрофалния старт на 2026 година, който доведе до отстраняването на Perfecto, FL1T и fame. След пет поредни загуби и срив до около 100-о място във VRS, клубът постави CS дивизията си в пауза и започна цялостно преструктуриране на състава.

Снимка: Virtus.Pro

