Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гонитба за топ 3 срещу търсене на стабилност в столичното дерби между ЦСКА и Славия – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №21

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №21

  • 21 фев 2026 | 16:26
  • 456
  • 0

Волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) постигнаха 21-а победа от началото на сезона ва Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха у дома над Горкий (Нижний Новгород) с 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26) в мач от 26-ия кръг.

Преди началото на двубоя в залата под бурни аплодисменти влезе капитанът на Белгия и волейболист на Локомотив Сам Деру, който се възстановява от онкологично заболяване.

Локомотив вече има в актива си 62 точки (21 победи, 5 загуби) и заема четвърто място във временното класиране.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ГОРКИЙ (НИЖНИЙ НОВГОРОД) 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26)

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любимец 13 - Теодор Салпаров слиза от голямата сцена със зрелищно шоу

Любимец 13 - Теодор Салпаров слиза от голямата сцена със зрелищно шоу

  • 21 фев 2026 | 11:42
  • 1103
  • 0
Дея спорт с трудна победа над Монтана

Дея спорт с трудна победа над Монтана

  • 20 фев 2026 | 21:43
  • 1287
  • 4
Славия със страхотен обрат срещу Дунав в битката за оцеляване

Славия със страхотен обрат срещу Дунав в битката за оцеляване

  • 20 фев 2026 | 20:34
  • 1971
  • 11
Нефтохимик без проблеми срещу Черно море

Нефтохимик без проблеми срещу Черно море

  • 20 фев 2026 | 20:11
  • 1543
  • 3
Берое с чиста победа срещу Пирин

Берое с чиста победа срещу Пирин

  • 20 фев 2026 | 19:47
  • 1411
  • 5
Волейболистките на ЦСКА дадоха гейм на Драгоман, но записаха победа

Волейболистките на ЦСКА дадоха гейм на Драгоман, но записаха победа

  • 20 фев 2026 | 19:27
  • 1173
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Славия, промени при "червените"

11-те на ЦСКА и Славия, промени при "червените"

  • 21 фев 2026 | 16:27
  • 3293
  • 3
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 5788
  • 3
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 25801
  • 61
ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

ЦСКА 1948 - Левски пропада, още един мач от efbet Лига под сериозен въпрос

  • 21 фев 2026 | 13:55
  • 43032
  • 89
Локомотив (Пд) 1:1 Спартак (Вн), червен картон за гостите

Локомотив (Пд) 1:1 Спартак (Вн), червен картон за гостите

  • 21 фев 2026 | 16:38
  • 11011
  • 12
Втора лига на живо: Локо (ГО) върна един гол

Втора лига на живо: Локо (ГО) върна един гол

  • 21 фев 2026 | 16:35
  • 10476
  • 4