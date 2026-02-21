Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №21

Волейболист №6 в света за 2025 година Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) постигнаха 21-а победа от началото на сезона ва Суперлигата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов се наложиха у дома над Горкий (Нижний Новгород) с 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26) в мач от 26-ия кръг.

Преди началото на двубоя в залата под бурни аплодисменти влезе капитанът на Белгия и волейболист на Локомотив Сам Деру, който се възстановява от онкологично заболяване.

Локомотив вече има в актива си 62 точки (21 победи, 5 загуби) и заема четвърто място във временното класиране.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ГОРКИЙ (НИЖНИЙ НОВГОРОД) 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26)