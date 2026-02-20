Monte на Алекс "Rainwaker" Петров със силен ден в Roman Imperium Cup

Отборът на Monte, част от който е българският играч Алекс "Rainwaker" Петров, записа силни мачове в турнира по Counter-Strike 2 - Roman Imperium Cup V, през днешния ден.

Тимът се справи с гранда Ninjas in Pyjamas след краен резултат 2:1 (4-13, 13-6, 13-7), като Петров записа 40-36 K/D и записа 1.18 рейтинг в Roman Imperium Cup V

Преди това пък Петров и компания се справиха с BESTIA с 13-8 отново в турнира Roman Imperium Cup, като след двете победи Monte се класира на плейофите на турнира, провеждащ се в Португалия.

Снимка: Monte Esports