Нефтохимик без проблеми срещу Черно море

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигна 4-а поредна победа в efbet Супер Волей. Играчите на Иван Станев биха категорично и без проблеми като гости Черно море (Варна) с 3:0 (25:13, 25:19, 25:19) в двубой от 17-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред над 250 зрители в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

По този начин бургазлии са на 4-о място във временното класиране с 11 победи, 4 загуби и 32 точки. Черно море е на 9-а позиция в подреждането с едва 2 победи, 13 загуби и 8 точки.

В междинния 18-и кръг Нефтохимик е домакин на коравия тим на Монтана, докато варненци гостуват на ЦСКА. И двете срещи са във вторник (24 февруари) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Нефтохимик бе категоричен в първия гейм, макар да изостана в неговото начало. Домакините от Черно море поведоха с 5:2, но бургазлии осъществиха обрат до 7:5 благодарение на Ади Османович и Рикардо Жуниор. После носителите на Купата на България дръпнаха с 13:9. Стигна се и до 17:10 след ас на Османович. При 21:11 нямаше никакви съмнения кой ще спечели тази част. Точка на частта, спечелена от Нефтохимик с 25:13 сложи разпределителят Дмитро Долгополов. Във втората част бургаският тим постепенно поемаше инициативата, за да поведе с 16:12. След атака на Мартин Кръстев през центъра стана 17:14. След ас на Долгополов стана 19:15, а после с разпределителя на сервис стана и 21:15. Вторият гейм приключи 25:19 в полза на Нефтохимик след ас на Османович.

В третата част гостите дръпнаха с 6:1 след нов ас на Османович. Резултатът стана и 9:2 след блокада на Кръстев и атака на Османович. Блок на Венцислав Рагин и 13:6. Три поредни точки на капитана на Черно море Симеон Димитров намалиха пасива на домакините до 9:13. Гостите, обаче, успяха отново да дръпнат напред – 15:10. Благодарение отново на Симеон Димитров варненският отбор се доближи само на 2 точки при 13:15. С първата си точка в двубоя Стоян Димитров направи 16:13. Пак той с перфектно отиграване по диагонала направи 23:16. Рагин донесе мачбол на Нефтохимик, а всичко свърши при 25:19 след грешка на Симеон Димитров.

Над всички за Нефтохимик бе Ади Османович с 16 точки (1 блок, 3 аса и 63% ефективност в атака - +12), докато Мартин Кръстев и Рикардо Жуниор добавиха 9 и 8 точки за победата.

За домакините от Черно море Симеон Димитров завърши с 15 точки (2 аса, 63% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +2).

ЧЕРНО МОРЕ (ВАРНА) - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:3 (13:25, 19:25, 19:25)

ЧЕРНО МОРЕ: Даниел Мицин 2, Йоан Кайряков 6, Симеон Димитров 15, Константин Стойков 5, Майкъл Доновън 5, Томислав Русев 6 – Александър Цанев-либеро (Кристиян Димитров 3, Марсел Гуйондонг 2, Даниел Вълев)

Старши треньор: ЙОРДАН МИЦИН

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов 3, Ади Османович 16, Димитър Василев 6, Венцислав Рагин 7, Рикардо Жуниор 8, Мартин Кръстев 9 – Ясен Петров-либеро (Стоян Димитров 2, Любослав Телкийски 1, Симеон Добрев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.