Волейболистките на ЦСКА дадоха гейм на Драгоман, но записаха победа

Волейболистките на ЦСКА дадоха гейм като домакин на Драгоман, но победиха с 3:1 (25:19, 22:25, 25:15, 25:22) в първия мач от 15-ия кръг на женската "Demax+" лига, игран този следобед.

Така "червените" са 4-и във временното класиране с 10 победи, 5 загуби и 31 точки. Драгоман остава на 6-а позиция със 7 победи, 8 загуби и 20 точки.

В следващия 16-и кръг ЦСКА ще гостува на шампиона Марица (Пловдив), докато Драгоман ще играе с ЦПВК.

ЦСКА спечели равностойния първи гейм с 25:19, а след това гостенките от Драгоман успяха да изравнят резултата в мача след 25:22. Третата и четвъртата част преминаха при превъзходство за "червените" за крайното 3:1.