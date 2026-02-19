Сблъсъци с различно настроение: какво ни очаква в 17-ия кръг на efbet Супер Волей

След изпълнения с обрати и тайбрек драми 16-и кръг, шампионатът продължава с мачове, които могат да окажат сериозно влияние върху класирането. Представянето на отборите в предходния рунд създава допълнителна интрига и дава ясна насока за очакванията в предстоящите срещи.

20 февруари, 18:00 ч.

Черно море - Нефтохимик 2010

Нефтохимик влиза в двубоя с високо самочувствие след успеха с 3-1 в морското дерби срещу Дея Спорт, където по-чистата игра и по-добрият сервис се оказаха решаващи. Серията от добри резултати превръща бургазлии във фаворит и в тази визита.

За Черно море срещата е отлична възможност да противопостави енергия и агресия срещу един от най-стабилните тимове в момента. Ако варненци успеят да затруднят посрещането на съперника, мачът има потенциал да бъде значително по-равностоен от очакваното.

20 февруари, 18:00 ч.

Славия - Дунав

Славия допусна болезнена загуба с 2-3 от ЦСКА в столичното дерби, въпреки че показа периоди на силна игра. Именно непостоянството в решителните моменти лиши „белите“ от победата.

Дунав също не успя да вземе точки, отстъпвайки с 1-3 на Локомотив Авиа, като слабата блокада се оказа ключов проблем. Това прави сблъсъка между двата тима битка за реакция, в която психическата устойчивост вероятно ще бъде решаваща.

20 февруари, 18:00 ч.

Берое 2016 - Пирин

Берое влиза в срещата след тежко поражение с 0-3 от Левски София, в което тимът изпита сериозни трудности срещу силния сервис на съперника.

Пирин, от своя страна, идва след драматичен тайбрек успех срещу Монтана Волей, демонстрирайки характер и стабилност в решителните моменти. Именно психологическото предимство и по-добрата дисциплина могат да наклонят везните към гостите.

20 февруари, 19:30 ч.

Монтана Волей - Дея Спорт

Монтана изпусна ценна възможност за победа в предишния кръг след 2-3 срещу Пирин, като големият брой собствени грешки се оказа решаващ фактор. Ако монтанчани ограничат този елемент, потенциалът им за доминация остава сериозен.

Дея Спорт също търси реакция след загубата от Нефтохимик. Въпреки поражението бургазлии показаха периоди на добро ниво, което подсказва, че двубоят има всички предпоставки да се превърне в равностойна и оспорвана битка.

21 февруари, 19:00 ч.

Левски София - Локомотив Авиа

Левски влиза в дербито с впечатляващо самочувствие след категоричното 3-0 срещу Берое, като силният сервис и дисциплината в играта бяха ключови за успеха.

Локомотив Авиа обаче също е в подем след стабилната победа над Дунав, в която блокадата на пловдивчани доминираше. Това противопоставя два отбора в добра форма и създава предпоставки за един от най-качествените мачове на кръга.