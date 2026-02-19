Американец, участник в отборната надпревара в северната комбинация, се размина със сериозен сблъсък при ски скоковете

Състезателят в ските-северна комбинация Бенджамин Лумис избегна на косъм избегна сериозен сблъсък на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина днес по време на отборната надпревара при мъжете. 27-годишният американец беше ударен с една от машините, с които се почиства сняг, докато се спускаше по шанцата за етапа със ски скокове.

„Имах късмет, че удари само рамото ми. Ако това ме беше ударило в лицето, щеше да е съвсем различна история“, заяви Лумис пред норвежката телевизия NRK.

Няколко служители бяха подредени близо до шанцата за ски скокове, за да я поддържат чиста, но по време на скока на американеца един от тях не успя да изтегли навреме уреда. Лумис направи скока и се приземи след 116 метра, но се видя как клати недоволно глава.

„Екстремен ден. Екипът свърши отлична работа. Много е жалко, че имаше инцидент“, коментира директорът на състезанието Ласе Отесен.

„За щастие, нищо по-лошо не се случи, но подобно нещо не би трябвало да се случва. Въпросното лице се извини на журито, а ФИС се извини на тима на САЩ“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages