Швейцария взе бронзовия медал на женския турнир по хокей на лед

Швейцарският женски отбор по хокей на лед cпечели олимпийски бронз за втори път след Игрите през 2014 в Сочи и това се случи отново срещу Швеция. В изключително драматичен трилър Алина Мюлер отбелязва решаващия гол в последната минута на продълженията, за да гарантира успеха с 2:1 и 1:1 в редовното време.

Мачът за бронзовия медал се характеризираше с предпазливост през по-голямата част от времето. Швейцарките допуснаха малко голови положения пред собствената си врата, но се затрудниха да създават възможности за гол.

Първата третина завърши без голове и само с едно наказание, а в 6:21 минута на втория период и дори не успяха да превърнат в гол дузпа, пропусната от Ивана Вей. Това даде кураж на шведките, които откриха резултата. Далечен изстрел на Мира Юнгакер влезе перфектно под напречната греда, а вратарката Андреа Брендли беше затруднена да види летежа от хора пред себе си. Мигове по-рано Юнгакер беше ударена от силен удар на Никол Валарио, трябваше да бъде оказвана помощ на резервната скамейка и се разплака. 20-годишната защитничка обаче успя да празнува веднага след завръщането си на леда, откривайки резултата.

Но около 4 минути по-късно Швейцария изравни, което се оказа и решаващо. След красива комбинация с Алина Марти, Соня Лееман отбелязва изравнителния гол. Нападателката на СК Берн избра перфектния момент за първия си олимпийски точен изстрел.

В продължението швейцарките бяха по-активни, като Лаура Цимерман „буквално държеше бронзовия медал на стика си“ в 63-ата минута, но пропусна от чиста позиция. А след това Лара Щалдер уцели гредата с отклонен удар. 50 секунди преди края на срещата Алина Мюлер тръгна на скорост, преодоля защитничка и комбинира с Ивана Вей, която й върна шайбата. Силният удар и точен изстрел на Мюлер нямаше как да бъде спрян.

Хокей на лед, жени, мач за 3-ото място:

Швейцария – Швеция 2:1 след продължение (0:0, 1:1, 0:0)

Снимки: Gettyimages