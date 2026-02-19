Николай Желязков: В Бразилия волейболът е спорт №1 (футболът е религия)!

Гост в епизод 133 на подкаста "Първо темпо" е старши треньорът на Левски, бивш национален треньор и капитан на националния отбор Николай Желязков.

Във второто си участие в подкаста той разказа за:



началото на волейболната си кариера в Славия и ЦСКА





как се изгражда състезател при старите правила - комплексни играчи, които могат всичко



първите стъпки в националния отбор - как от диагонал е станал централен блокировач, конкуренцията с Любо Ганев



клубовете в чужбина - първото излизане в Италия (Болоня); в Бразилия волейболът е спорт номер 1, близката до България и до сърцето Гърция



Атланта 1996 - определен за най-добър блокировач, какво щеше да се случи, ако бяхме успяли да надделеем над бъдещия шампион Холандия

края на кариерата в националния отбор - световната квалификация през 2002 г. и защо е бил махнат от тима в най-добрата си форма

първите стъпки в треньорската професия - телефонно обаждане, Балканско първенство, останалото е история

подценяваният успех в Баку 2015 г. - победи над Русия, Полша, сплотен колектив

2022 г. - треньор на мъжкия национален отбор - разочарование или?

блиц въпроси - най-трудния за контрол състезател, най-запомнящите се мачове и др. препоръка за следващ гост.