  Волейбол
  2. Волейбол
  Николай Желязков: В Бразилия волейболът е спорт №1 (футболът е религия)!

Николай Желязков: В Бразилия волейболът е спорт №1 (футболът е религия)!

  • 19 фев 2026 | 15:08
  • 638
  • 0

Гост в епизод 133 на подкаста "Първо темпо" е старши треньорът на Левски, бивш национален треньор и капитан на националния отбор Николай Желязков.

Във второто си участие в подкаста той разказа за:

началото на волейболната си кариера в Славия и ЦСКА


как се изгражда състезател при старите правила - комплексни играчи, които могат всичко

първите стъпки в националния отбор - как от диагонал е станал централен блокировач, конкуренцията с Любо Ганев

клубовете в чужбина - първото излизане в Италия (Болоня); в Бразилия волейболът е спорт номер 1, близката до България и до сърцето Гърция

Атланта 1996 - определен за най-добър блокировач, какво щеше да се случи, ако бяхме успяли да надделеем над бъдещия шампион Холандия
края на кариерата в националния отбор - световната квалификация през 2002 г. и защо е бил махнат от тима в най-добрата си форма
първите стъпки в треньорската професия - телефонно обаждане, Балканско първенство, останалото е история
подценяваният успех в Баку 2015 г. - победи над Русия, Полша, сплотен колектив
2022 г. - треньор на мъжкия национален отбор - разочарование или?

блиц въпроси - най-трудния за контрол състезател, най-запомнящите се мачове и др. препоръка за следващ гост.

