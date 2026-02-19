Популярни
  • 19 фев 2026 | 14:09
  • 243
  • 0
Бивш съотборник на български играчи се е преборил с рак

Шведският капитан и In-Game Leader в Counter-Strike - Хампус "hampus" Посер разкри, че през последната година е водил битка с рак, която вече е спечелил. 27-годишният играч е запазил диагнозата си в тайна.

Той е продължил да се състезава - дори за кратко бе част от предимно българският състав на 500 Esports, като през октомври 2025 г. именно с екипа на тимасе върна в сървъра само осем дни след операция.

Новината хвърля нова светлина върху трудния му сезон и спада във формата след напускането на Ninjas in Pyjamas. В момента hampus е здрав, свободен агент и заяви, че е мотивиран да се върне на най-високо ниво, като е готов и на промяна на ролята за правилния проект.

