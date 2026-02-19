Бивш съотборник на български играчи се е преборил с рак

Шведският капитан и In-Game Leader в Counter-Strike - Хампус "hampus" Посер разкри, че през последната година е водил битка с рак, която вече е спечелил. 27-годишният играч е запазил диагнозата си в тайна.

Last year doctors told me i had cancer and after some very rough time i can finally say I BEAT THAT SHIT GGEZ — Hampus Poser (@hampuscsgo) February 18, 2026

Той е продължил да се състезава - дори за кратко бе част от предимно българският състав на 500 Esports, като през октомври 2025 г. именно с екипа на тимасе върна в сървъра само осем дни след операция.

ALSO LOOKING FOR A TEAM was not able to put in the time needed for cs last year but im more motivated than ever to get back so any offers please reach out im very open to not calling and be the 2nd voice in the team aswell but also as igl. — Hampus Poser (@hampuscsgo) February 18, 2026

Новината хвърля нова светлина върху трудния му сезон и спада във формата след напускането на Ninjas in Pyjamas. В момента hampus е здрав, свободен агент и заяви, че е мотивиран да се върне на най-високо ниво, като е готов и на промяна на ролята за правилния проект.