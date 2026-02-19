Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  Радослав Янков посрещнат с признателност и аплодисменти в Община Банско

Радослав Янков посрещнат с признателност и аплодисменти в Община Банско

  • 19 фев 2026 | 11:45
  • 274
  • 0


Радослав Янков беше официално приветстван от ръководството и цялата общинска администрация на Община Банско, след вдъхновяващото си участие на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

Кметът на община Банско Стойчо Баненски поздрави Янков за неговите постижения, за силния дух и достойното представяне, с което за пореден път прослави Банско и България на световната зимна сцена.

В словото си той подчерта, че Радослав Янков е пример за отдаденост, дисциплина и устрем - качества, които го превръщат в вдъхновение за десетки млади спортисти.

В знак на признателност и дълбоко уважение към неговите постижения, кметът връчи на сноубордиста специално гравиран плакет с неговото име - символ на почитта на целия град към труда, постоянството и успехите му.

По време на срещата бе изразена благодарност и към неговия треньор - Георги Атанасов, който със своя професионализъм, всеотдайност и постоянна подкрепа има ключова роля в изграждането на успехите на спортиста, съобщават от Общината.

