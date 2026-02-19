Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 19 фев 2026 | 09:57
  • 194
  • 0
Фигуристката Александра Фейгин бе гост на Олимпийското студио в Милано, където даде интервю за рубриката „„Думите на олимпийците“. Това е водещ проект на Олимпийския музей, в който от 2009 г. са заснети близо 900 интервюта. Той съхранява лични истории за триумфи и неуспехи на спортисти от различни поколения, от Берлин 1936 до Милано- Кортина 2026.

Фейгин разказа за пътя си от малко момиче, което за първи път се качва на кънки, до участник в две Зимни олимпиади. Най-добрата българска фигуристка не успя да се класира за волната програма, която е тази вечер, след като завърши на 28-о място място в кратката.

Рекорден зрителски интерес към Милано-Кортина 2026 по целия свят

  • 19 фев 2026 | 09:35
  • 370
  • 0
Куин Хюз изпрати САЩ на полуфинал с гол в продължението срещу Швеция

  • 19 фев 2026 | 09:13
  • 652
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 6024
  • 0
Норвегия запази първото си място в класирането по медали

  • 19 фев 2026 | 00:38
  • 1644
  • 0
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

  • 18 фев 2026 | 23:30
  • 18605
  • 1
Стивън Дюбоа спечели спринта на 500 метра в шорттрека

  • 18 фев 2026 | 23:16
  • 709
  • 1
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 6094
  • 21
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 14102
  • 27
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 6024
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 36937
  • 45
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 40613
  • 80
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 23741
  • 19