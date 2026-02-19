Александра Фейгин бе гост на Олимпийското студио в Милано

Фигуристката Александра Фейгин бе гост на Олимпийското студио в Милано, където даде интервю за рубриката „„Думите на олимпийците“. Това е водещ проект на Олимпийския музей, в който от 2009 г. са заснети близо 900 интервюта. Той съхранява лични истории за триумфи и неуспехи на спортисти от различни поколения, от Берлин 1936 до Милано- Кортина 2026.

Фейгин разказа за пътя си от малко момиче, което за първи път се качва на кънки, до участник в две Зимни олимпиади. Най-добрата българска фигуристка не успя да се класира за волната програма, която е тази вечер, след като завърши на 28-о място място в кратката.