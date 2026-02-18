Захари Згуров: Боря се за мястото си, но все още имам доста да уча

Първа мач като титуляр и директно приз за Най-полезен играч. Така Захари Згуров преживя победата над Славия през миналата седмица. 18-годишният талант е поредното доказателство за това колко силна е школата на ЦСКА. Посрещачът прави своя втори сезон в мъжкия тим на родния клуб. Младокът показва, че не случайно е забелязан от Сашо Попов и загатва за сериозен потенциал, който тепърва ще развива. Ето какво сподели той за клубния ни сайт cskavolley.com.

Захари, как се чувстваш след добрия мач срещу Славия и последвалото признание за MVP?

– Определено се чувствам много добре. За пръв път изпитвам подобно чувство. Доволен съм от представянето си. Винаги има какво да се желае, но това ми беше първи мач като титуляр, при това с толкова много време на полето. Благодарен съм за това признание което получих накрая на срещата. Дадох максимума от себе си и усилията се възнаградиха.

Беше ли изненадан от включването ти в стартовия състав?

– Като цяло, да. Знаехме, че ще бъдем с малко по-различен състав, заради някои затруднения в отбора, но наистина не очаквах да започна като титуляр.

Имаше ли притеснение от този факт?

– В началото. Към средата на първия гейм обаче то отмина. Имаме доста опитни състезатели в отбора, които много ми помогнаха, за което им благодаря.

Какво е чувството да си на полето с такива имена около теб, като Николай Пенчев, Теодор Тодоров, Мартин Божилов, Стойко Ненчев, Спас Байрев…

– Прекрасно. Това са много опитни волейболисти, играли са на високо ниво и има много какво да науча. Гледам да попивам всеки ден по време на тренировъчния процес и след това в мачовете. Те винаги ми помагат, казват ми кое е правилно в определената ситуация. Психически също ми влияят много позитивно, особено в по-трудните моменти на срещите.

Може ли да се каже, че има повече треньори около теб?

– Да, бих казал че има нещо подобно. Треньорът отвън дава постоянно напътствия, но и те го правят вътре, на полето. Покрай тях винаги може да си малко по-спокоен.

Доколко готов се чувстваш да се пребориш за титулярно място сред тях, макар и само на 18 години?

– Честно казано, все още съм доста млад и има време докато науча доста тънкости за играта. Те ме приобщават много добре, но има накъде да се развивам, докато стана наистина пълноценна част от отбора.

Успяваш ли да съчетаеш това, което правиш при мъжете, с работата и при младежите?

– Опитът, който трупам при мъжете, определено много ми помага, за да се представям добре и в отбора на моята възраст. Това, което научавам под наставленията на Сашо Попов, опитвам да го предам на съотборниците ми. Гледам да го пренеса и там.

Как ти се струва битката за титлата, предвид че първенството е доста оспорвано?

– Много е трудно да дам прогноза. Няма слаб отбор тази година в НВЛ. Всички са равностойни. Видяхте, че Славия, които са предпоследни, можеха да ни бият в нашата зала. Това означава, че трябва да даваме максимума във всеки мач. Ще опитаме да отговорим на големите очаквания, но определено няма да е лесно.

Какви цели си поставяш за този сезон?

– Максимално да допринеса с участието си в мъжкия отбор. А за моята възраст искам отново да станем шампиони. Движим се доста добре там.

А като цяло за кариерата си?

– Да постигна максимума на своите възможности, а защо не и да ги надмина!

Предполагам мечтаеш за подобно изживяване, като това на националния ни отбор от септември месец…

– Абсолютно. Всеки млад спортист мечтае да е част от националния отбор и да се докосне до подобно нещо.

Това, че толкова млади момчета в националния отбор постигнаха такъв успех, мотивира ли ви вас, следващата вълна?

– Няма как да е по друг начин. Със сигурност техните успехи ни мотивират много. Всеки от нас иска да е част от подобни победи. Това, което те направиха във Филипините ни вдъхва увереност, че всичко е възможно. Видя се, че и с млад състав могат да се постигнат много високи резултати.