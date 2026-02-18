Черуйот търси реванш срещу Надер в зрелищен дуел на закрито

Световният бронзов медалист на 1500 метра Рейнолд Черуйот се готви за ранна среща в сезона срещу световния шампион Исак Надер от Португалия. Двамата ще премерят сили в бягане на 1500 метра на закрито в О-дьо-Франс в четвъртък.

Предстоящият сблъсък събужда спомените от миналогодишното Световно първенство в Токио, където Надер грабна световното злато с време 3:34.10, изпреварвайки британеца Джейк Уайтман (3:34.12) и Черуйот (3:34.25).

В първото си състезание на писта за годината 21-годишният атлет е нетърпелив да даде силен старт на своята кампания за 2026 г.

"Ще започна кампанията си на закрито във Франция и се надявам това да отключи сезона за мен“, заяви Черуйот пред "Стар“.

Освен на пистата в зала, Черуйот е планирал натоварен сезон 2026, като е насочил поглед към Игрите на Британската общност в Глазгоу и първото издание на Световния шампионат Ultimate в Будапеща.

"Тази година се надявам на най-доброто. Предстоят Игрите на Британската общност, а след това и Световният шампионат Ultimate. Надявам се да дам всичко от себе си“, отбеляза той.

Асът в средните дистанции е решен да покаже най-доброто от себе си и в Диамантената лига.

"Ще започна кампанията си в Диамантената лига в Доха, точно както миналата година, където ще бягам 5000 метра“, каза той.

Този ход подчертава нарастващия му апетит към по-дългата дистанция, като плановете му са да се състезава основно на 5000 метра този сезон, особено на големите първенства.

Черуйот вярва, че финалният му спринт може да се окаже решаващ в дисциплината от 12 и половина обиколки.

"В бягането на 5000 метра темпото е благоприятно за мен. Знам, че имам много скорост в последните 600 метра“, добави той, намеквайки за унищожителния си финален спринт, който се превърна в негова запазена марка.

Той демонстрира тази сила миналата година, когато откри кампанията си в Диамантената лига в Доха с убедителна победа на 5000 метра с време 13:16.40.

Черуйот вече даде заявка за силен сезон 2026, след като в събота спечели 2-километровата обиколка на крос-кънтри турнира Sirikwa Classic.

Той спря хронометъра на 5:52, за да изпревари Даниел Мунгути (5:53) и Тимъти Черуйот (5:54).

"Състезанието беше много тактическо, но вече натрупах известен опит в бягането срещу силни конкуренти“, коментира той.

Въпреки това младият атлет не разчита само на суровия си талант, а се фокусира върху усъвършенстването на фините детайли в своето бягане.

"Искам да подобря тактиката и времето си за реакция. Също така искам да бъда бегач, който води колоната“, каза той, сигнализирайки за промяна към по-голям контрол и авторитет в състезанията още от самото начало.

Междувременно Надер пристига във Франция в отлична форма. Португалската звезда откри своя сезон на закрито за 2026 г. с категорична победа на 3000 метра на Czech Indoor Gala, постигайки време от 7:38.05.

