Някои от най-големите организации могат да станат партньори на Marvel Rivals

Състезателната програма на Marvel Rivals стартира през април 2026 г. с четири региона, 48 отбора и награден фонд от над 3 млн. долара. 12 клуба ще бъдат част от партньорската програма, като според Sheep Esports това са някои от най-класните организации по електронни спортове.

Според медията партньори са 100 Thieves, NRG, Sentinels, Spacestation Gaming, FlyQuest, TSM, Team Liquid , Virtus.pro, Natus Vincere, Team Heretics, както и Gen.G Esports и REJECT. Китай остава извън глобалната лига със собствено първенство.

