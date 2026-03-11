Обрат и драма класираха Божидар "bzm" Богданов и Tundra на плейофите на PGL Wallachia

Отборът на Tundra, част от който е Божидар "bzm" Богданов, се справи с последното си предизвикателство от Swiss фазата на PGL Wallachia и излиза напред към плейофите на турнира.

OH YEAH BABY, PLAYOFFS WAIT US! pic.twitter.com/TYyeGbXKq4 — TUNDRA (@TundraEsports) March 11, 2026

Това се случи, след като тимът надигра PARIVISION в решаващия сблъсък с 2:1 и така си спечели заветното място в Топ 8. За целта от Tundra трябваше да осъществят пълен обрат срещу съперниците си.

Утре от 19:00 часа Богданов и компания ще срещнат Team Liquid, който се справя блестящо до момента. Двата състава ще мерят сили в Upper Bracket четвъртфиналите.

Снимка: Tundra Esports