  3. Обрат и драма класираха Божидар "bzm" Богданов и Tundra на плейофите на PGL Wallachia

Обрат и драма класираха Божидар "bzm" Богданов и Tundra на плейофите на PGL Wallachia

  • 11 март 2026 | 19:56
Отборът на Tundra, част от който е Божидар "bzm" Богданов, се справи с последното си предизвикателство от Swiss фазата на PGL Wallachia и излиза напред към плейофите на турнира.

Това се случи, след като тимът надигра PARIVISION в решаващия сблъсък с 2:1 и така си спечели заветното място в Топ 8. За целта от Tundra трябваше да осъществят пълен обрат срещу съперниците си.

Утре от 19:00 часа Богданов и компания ще срещнат Team Liquid, който се справя блестящо до момента. Двата състава ще мерят сили в Upper Bracket четвъртфиналите.

Снимка: Tundra Esports

